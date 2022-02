Questo video non è stato girato in Italia nel 2022

Leggi su facta.news

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il 20 febbraiosu Facebook èpubblicato unin cui si vedono degli agenti di polizia bloccare con la forza un ragazzo che indossa una mascherina. Nelcompare in sovraimpressione la scritta «Calabria». Ilè accompagnato datesto, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Sempre peggio il ragazzo non ha alzato un dito #calabria non ci si comporta così mi dissocio». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Ilè reale ma non mostra una scena verificatasi in Calabria () a febbraio. Come hanno ricostruito i colleghi portoghesi di Poligrafo, le immagini si riferiscono a un episodio verificatosi 15 febbraio 2021 nella città di Barreiro, in ...