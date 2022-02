Noemi Bocchi, presunta fiamma di Totti: è dei Parioli e laureata alla Lumsa. «Galeotto fu quel padel» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bella, bionda e irresistibile. Ma non è Ilary. Si chiama Noemi. Noemi Bocchi, 34 anni, ex moglie in corso di separazione del rampollo delle Cave di travertino, Mario Caucci, e patron del... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bella, bionda e irresistibile. Ma non è Ilary. Si chiama, 34 anni, ex moglie in corso di separazione del rampollo delle Cave di travertino, Mario Caucci, e patron del...

Advertising

Gazzetta_it : Totti, le voci si infittiscono: ci sarebbe Noemi Bocchi dietro la rottura con Ilary Blasi - romalifenews : «Di #Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore . Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato… - Italia_Notizie : Mario Caucci, il marito (quasi ex) di Noemi Bocchi: “Con Francesco Totti doveva fare più attenzione. Ma non mi sorp… - Francescoc96 : La nuova fiamma di #Totti si chiama BOCCHI NOemi. Coincidenze ? #ilaryblasi @trash_italiano @Viperissima_ - infoitcultura : L’ex marito di Noemi Bocchi: “A Francesco Totti tutta la mia comprensione, lei non mi stupisce” -