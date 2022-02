Minaccia di morte la moglie e poi i Carabinieri | arrestato 44enne

(Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano in Campania (Na) – Idella sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania (Napoli) hannoper maltrattamenti contro familiari ea pubblico ufficiale undel posto. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo per una lite in famiglia e lo hanno trovato con un coltellore dila. Ihanno tentato di riportare la calma ma tutto è stato vano, l’uomo hato anche i militari. Grazie all’arrivo di un’altra pattuglia, isono riusciti a bloccare ilche è stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Arrestato per maltrattamenti contro i familiari e minaccia a pubblico ufficiale. In manette un 44enne, sopreso nella sua abitazione armato di coltello: minacciava di morte la moglie. Lo ha bloccato i carabinieri, a loro volta minacciati dal balordo. Arrestato dopo aver minacciato di morte moglie e carabinieri. I militari della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari e minaccia a pubblico ufficiale.