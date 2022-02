Donald Trump torna sui social con un’app tutta sua | arriva Truth Social – ecco come funziona

(Di martedì 22 febbraio 2022) Probabilmente più di qualcuno si stava chiedendo che fine avesse fatto. La risposta è che il tycoon stava lavorando ad una piattaforma, che sta per diventare pienamente operativa. Ilalternativo, supportato dall’ex presidente degli Stati Uniti, è stato pubblicato questa mattina, diventando subito disponibile per il download sull’App Store di Apple.via, almeno per ora, l’accesso al servizio sembra limitato. LEGGI ANCHE =>e i “iani” si rifugiano su Parler, ma Google e Apple rimuovono l’app: di cosa si tratta? Ma di cosa si tratta esattamente?precisato anche dalla CNN,...

Il social network dell'ex Presidente Usa fa il suo debutto sullo Store di Apple. Truth Social è finalmente una realtà. Finalmente per il suo ideatore,, che da diverso tempo ormai aveva lanciato il progetto di creare un suo social network. Il tycoon ed ex Presidente degli Stai Uniti è arrivato a ipotizzare una sua piattaforma social ...Con l'amministrazione diche ha definito la Cina un concorrente strategico e ha criticato la vulnerabilità della catena di approvvigionamento dell'industria tecnologica alla Cina le cose ...Truth Social è finalmente una realtà. Finalmente per il suo ideatore, Donald Trump, che da diverso tempo ormai aveva lanciato il progetto di creare un suo social network. Il tycoon ed ex Presidente ...(AGI - Agenzia Italia) Ascolta la versione audio dell'articolo. 2' di lettura. La nuova avventura sui social media di Donald Trump, Truth Social (“verità”, ndr), è stata lanciata domenica scorsa ...