Davide Silvestri contro Soleil Sorge | “Hai fatto un teatrino | con me hai chiuso”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Amicizia finita tra i due concorrenti: durante la diretta del GF Vip 6 di lunedì 21 febbraio, Alfonso Signorini ha mostrato un confessionale in cui l'ex attore di Vivere diceva la sua sul bacio con la modella venezuelana. La clip non è piaciuta per nulla alla corteggiatrice di Uomini e Donne e durante le nomination ha votato proprio per lui. L'articolo proviene da DireDonna.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip,ha reagito malamente dopo la nomination palese di Soleil Sorge. I due sono apparsi ai ferri corti. Soleil dopo aver visionato delle immagini di un confessionale è rimasta delusa dal ...asfalta Soleil Sorge "Figure di m*rda non ne faccio"/ "Non sei mia amica" Gf vip 2022, via Alex Belli: Soleil Sorge e Delia Duran esplosive La nuova diretta del Gf vip 6 in corso, in ...La puntata si è conclusa con le nomination, sono finiti al televoto: Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo.Katia Ricciarelli non è affatto felice della piega che hanno preso per lei le cose nella casa del GF Vip e, dopo la diretta del reality show, ha ribadito a Davide Silvestri di essere intenzionata a ...