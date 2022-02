Caso camici Lombardia | gip archivia Fontana su soldi Svizzera

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, il gip di Milano Natalia Imarisio ha accolto la richiesta dizione avanzata dalla procura per il presidente della RegioneAttilioindagato per autoriciclaggio e falso nella ‘voluntary disclosure’ in relazione a 5,3 milioni di euro che erano depositati su un conto corrente in, ‘scudati’ nel 2015, e in particolare riguardo a 2,5 milioni ritenuti il frutto di presunta evasione fiscale. Il giudice ha valutato l’istanza firmata dai pm Paolo Filippini e Carlo Scalas e dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, i quali di fronte al ‘mutismo’ della– non ha mai risposto a una rogatoria inoltrata a marzo 2021 – hanno deciso di chiedere l’zione per ...