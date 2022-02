"Se la Lega boicotta Musumeci in Sicilia, FdI non appoggerà un leghista in Lombardia", dice Lollobrigida (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il ragionamento, visto dagli occhi di Giorgia Meloni, è fin troppo chiaro: "Le due questioni sono colLegate", ripete la leader di Fratelli d'Italia. La due questioni, che poi sono due regioni: Sicilia e Lombardia. E allora Francesco Lollobrigida, seduto nel cortile di Montecitorio, l'illusione velenosa che la Meloni ha fatto venerdì scorso, durante la direzione nazionale convocata per sbrogliare la matassa delle amministrative che verranno, la spiega in modo ancor più cristallino. "Se la Lega decidesse davvero di non sostenere la riconferma di Nello Musumeci, il fatto avrebbe ripercussioni nazionali", dice il capogruppo di FDI alla Camera. "E se si va divisi in Sicilia a ottobre, si andrà poi divisi anche in Lombardia nel 2023". ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il ragionamento, visto dagli occhi di Giorgia Meloni, è fin troppo chiaro: "Le due questioni sono colte", ripete la leader di Fratelli d'Italia. La due questioni, che poi sono due regioni:. E allora Francesco, seduto nel cortile di Montecitorio, l'illusione velenosa che la Meloni ha fatto venerdì scorso, durante la direzione nazionale convocata per sbrogliare la matassa delle amministrative che verranno, la spiega in modo ancor più cristallino. "Se ladecidesse davvero di non sostenere la riconferma di Nello, il fatto avrebbe ripercussioni nazionali",il capogruppo di FDI alla Camera. "E se si va divisi ina ottobre, si andrà poi divisi anche innel 2023". ...

