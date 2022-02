Come l’Urss scoprì il rock (Di lunedì 21 febbraio 2022) C’era una volta l’Unione Sovietica. E c’era una volta un mondo in cui il copyright non esisteva, o meglio, esisteva per gli autori (musicisti, scrittori, drammaturghi…), cittadini sovietici o stranieri che avevano pubblicato i loro lavori prima di tutto sotto l’egida del Pcus, il Partito comunista sovietico. La regola fu applicata fino a 50 anni fa, il 1972 fu l’ultimo anno in cui rimase in vigore questa visione socialista della proprietà intellettuale e l’anno seguente, nel pieno dell’era di Leonid … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 21 febbraio 2022) C’era una volta l’Unione Sovietica. E c’era una volta un mondo in cui il copyright non esisteva, o meglio, esisteva per gli autori (musicisti, scrittori, drammaturghi…), cittadini sovietici o stranieri che avevano pubblicato i loro lavori prima di tutto sotto l’egida del Pcus, il Partito comunista sovietico. La regola fu applicata fino a 50 anni fa, il 1972 fu l’ultimo anno in cui rimase in vigore questa visione socialista della proprietà intellettuale e l’anno seguente, nel pieno dell’era di Leonid … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

PaoloLeChat : @squopellediluna E l'Ucraina non faceva parte del Patto di Varsavia, come che so Polonia o Bulgaria. Era URSS - 1972book : Non capisco in che senso denunciare la minaccia cinese dovrebbe esimerci dal fare lo stesso con la Russia di Putin,… - BuffagniRoberto : @EntropicBazaar 6) ...nell'ordine unipolare liberal-progressista USA, nato dopo l'implosione dell'URSS. Ivi, c'è un… - assurdistan : RT @HariSel95300131: @_smicera L'installazione degli SS20, lo scudo spaziale...e il prezzo basso del petrolio, cocktail micidiale per URSS… - HariSel95300131 : @_smicera L'installazione degli SS20, lo scudo spaziale...e il prezzo basso del petrolio, cocktail micidiale per UR… -

Ultime Notizie dalla rete : Come l’Urss Come l’Urss per poco non perse la guerra nel 1942 (FOTO) Russia Beyond the Headlines (IT)