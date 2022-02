Piatek non è Vlahovic, ma dimostra di essere determinante come il serbo (Di domenica 20 febbraio 2022) Dusan Vlahovic è stato un grande colpo per la Fiorentina. Sportivo, tecnico, di lungimiranza, economico e, per come è terminata la vicenda, al cuore dei tifosi toscani. Il serbo è stato per un anno e mezzo abbondante la punta di diamante dell’attacco dei viola che, ai tempi, lottavano per non retrocedere in Serie B. Quest’anno, almeno fino a gennaio, grazie (anche) alle sue reti la squadra di Vincenzo Italiano può dire la sua per un piazzamento europeo che in quel di Firenze manca da tanti, forse troppi, anni. Il suo addio ha detestato rabbia tra i tifosi del capoluogo: il passaggio alla Juventus, la sua impuntatura, si è rapidamente trasformato in un tradimento. Nel calciomercato invernale, Daniele Pradè aveva acquistato il ricambio per la panchina del serbo: Krzysztof Piatek, arrivato in prestito con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Dusanè stato un grande colpo per la Fiorentina. Sportivo, tecnico, di lungimiranza, economico e, perè terminata la vicenda, al cuore dei tifosi toscani. Ilè stato per un anno e mezzo abbondante la punta di diamante dell’attacco dei viola che, ai tempi, lottavano per non retrocedere in Serie B. Quest’anno, almeno fino a gennaio, grazie (anche) alle sue reti la squadra di Vincenzo Italiano può dire la sua per un piazzamento europeo che in quel di Firenze manca da tanti, forse troppi, anni. Il suo addio ha detestato rabbia tra i tifosi del capoluogo: il passaggio alla Juventus, la sua impuntatura, si è rapidamente trasformato in un tradimento. Nel calciomercato invernale, Daniele Pradè aveva acquistato il ricambio per la panchina del: Krzysztof, arrivato in prestito con ...

