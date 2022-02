Covid, Abrignani “Riaprire con cautela. Presto per abolire green pass” (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Procedere lungo un percorso di riaperture graduali è giusto grazie ai numeri che testimoniano la rapida discesa dell’epidemia. Pensare di rinunciare anche al green pass è prematuro. Se e quando sarà opportuno abolirne l’obbligo lo scopriremo solo vivendo”. Lo ha detto, in un’intervista al Corriere della Sera, Sergio Abrignani, immunologo dell’Università Statale di Milano, componente del Comitato tecnico scientifico. “Tutti gli indicatori – ha continuato – confermano che la fase esplosiva della pandemia sta finendo. Da almeno due settimane marciamo in questa direzione. Anche il colonnino dei decessi per fortuna contiene cifre meno dolorose. Scontiamo ancora per numero di vittime gli esiti del boom di infezioni di gennaio”. “Diciamo che a marzo ci potremmo trovare già in una situazione buona, da qui a settembre andrà ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Procedere lungo un percorso di riaperture graduali è giusto grazie ai numeri che testimoniano la rapida discesa dell’epidemia. Pensare di rinunciare anche alè prematuro. Se e quando sarà opportuno abolirne l’obbligo lo scopriremo solo vivendo”. Lo ha detto, in un’intervista al Corriere della Sera, Sergio, immunologo dell’Università Statale di Milano, componente del Comitato tecnico scientifico. “Tutti gli indicatori – ha continuato – confermano che la fase esplosiva della pandemia sta finendo. Da almeno due settimane marciamo in questa direzione. Anche il colonnino dei decessi per fortuna contiene cifre meno dolorose. Scontiamo ancora per numero di vittime gli esiti del boom di infezioni di gennaio”. “Diciamo che a marzo ci potremmo trovare già in una situazione buona, da qui a settembre andrà ...

