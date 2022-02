Traffico Roma del 19-02-2022 ore 07:30 (Di sabato 19 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi vento ma anche questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità il Traffico Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viene città di nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare in tangenziale altrettanto per quanto riguarda le principali vie consolari al centro la polizia locale Ci segnala Tuttavia un incidente in piazza Numa Pompilio ci sono ripercussioni in via Druso in viale delle Terme di Caracalla altro incidente nella zona di San Lorenzo in viale Pretoriano all’altezza di via dei Frentani anche qui abbiamo dei disagi a sud della capitale sulla Pontina da registrare un altro incidente avvenuto al km 27 e 100 ci troviamo poco prima di Pomezia in direzione di Latina Come andiamo tutte le attenzioni del caso torna ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi vento ma anche questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità ilTutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viene città di nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare in tangenziale altrettanto per quanto riguarda le principali vie consolari al centro la polizia locale Ci segnala Tuttavia un incidente in piazza Numa Pompilio ci sono ripercussioni in via Druso in viale delle Terme di Caracalla altro incidente nella zona di San Lorenzo in viale Pretoriano all’altezza di via dei Frentani anche qui abbiamo dei disagi a sud della capitale sulla Pontina da registrare un altro incidente avvenuto al km 27 e 100 ci troviamo poco prima di Pomezia in direzione di Latina Come andiamo tutte le attenzioni del caso torna ...

Advertising

ilpost : L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato in appello a 1 anno e 10 mesi di carcere per finanziamento… - Andreacritico : RT @manumas78: Parigi nel 2024 chiuderà tutto il centro storico al traffico privato motorizzato di attraversamento, a Roma non riusciamo a… - RobertoAllegre8 : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato in appello a 1 anno e 10 mesi di carcere per finanziamento… - VAIstradeanas : 06:49 #SS80|424 Traffico da Teramo A24 Roma-Teramo a Teramo - SS81 Picena Aprutina.Velocità:11Km/h - LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma -