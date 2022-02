“Era rigore”: Roma-Verona, la decisione dell’arbitro fa infuriare i tifosi (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma-Verona, l’arbitro Pairetto non assegna il penalty e fa infuriare i tifosi. E’ polemica su Twitter dopo la decisione del direttore di gara. Roma-Verona finisce con una sconfitta per José Mourinho, finito ora nel mirino dei tifosi giallorossi. L’1-2 allo stadio Olimpico contro la squadra di Igor Tudor non va giù ai supporters capitolini che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 19 febbraio 2022), l’arbitro Pairetto non assegna il penalty e fa. E’ polemica su Twitter dopo ladel direttore di gara.finisce con una sconfitta per José Mourinho, finito ora nel mirino deigiallorossi. L’1-2 allo stadio Olimpico contro la squadra di Igor Tudor non va giù ai supporters capitolini che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : #Marino spara a zero sull’arbitraggio di #AtalantaJuve e sbaglia: non era da rosso #Szczesny e non era rigore la re… - Gazzetta_it : Gasperini non parla, furia Marino: 'Szczesny da rosso e c'era un rigore per noi' - capuanogio : 'Dico che era rosso e che era rigore. Punto. Questa è la nostra visione. Chiara'. #Marino ieri sera ha detto la v… - jeff_barb : @GiovanniGaiani ha chiesto il rigore molto chiaramente dove non c era nessun rigore. - Stefanoliv83 : @maldiniforever3 C’avete avuto il coraggio de di che quello de Ibanez su Ibra era rigore, a vergognosi -