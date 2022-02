ATP Rio de Janeiro 2022: Matteo Berrettini, potenziale tour de force. Esordio con Monteiro, poi eventualmente Alcaraz o Delbonis (Di venerdì 18 febbraio 2022) Matteo Berrettini ricomincia dal venerdì. Situazione curiosa, quella del romano, ma forzata visto che la pioggia ha bloccato metà del programma dell’ATP 500 di Rio de Janeiro di ieri. Sarà dunque necessario, eventualmente, ricorrere al doppio turno per il numero 1 d’Italia, atteso prima (18:30) dal brasiliano Thiago Monteiro e poi, eventualmente, nella notte, da uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’argentino Federico Delbonis. Con Monteiro, Berrettini non ha alcun precedente. 27 anni, in questa stagione è arrivato ai quarti ad Adelaide 2. Come migliori risultati vanta due semifinali sul circuito maggiore, una a Quito nel 2018 e l’altra a Melbourne 1 nel 2021. Proprio a Rio fece registrare l’unica vittoria su un top ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022)ricomincia dal venerdì. Situazione curiosa, quella del romano, ma forzata visto che la pioggia ha bloccato metà del programma dell’ATP 500 di Rio dedi ieri. Sarà dunque necessario,, ricorrere al doppio turno per il numero 1 d’Italia, atteso prima (18:30) dal brasiliano Thiagoe poi,, nella notte, da uno tra lo spagnolo Carlose l’argentino Federico. Connon ha alcun precedente. 27 anni, in questa stagione è arrivato ai quarti ad Adelaide 2. Come migliori risultati vanta due semifinali sul circuito maggiore, una a Quito nel 2018 e l’altra a Melbourne 1 nel 2021. Proprio a Rio fece registrare l’unica vittoria su un top ...

Advertising

OA_Sport : Matteo Berrettini, una Rio per ricominciare. Monteiro nel pomeriggio, poi un match potenzialmente duro nella notte - SN4IFUN : ?? Oggi #Fognini intorno alle 23 ora italiana, affronterà #Coria ai quarti di finale dell’#Atp500 di #RiodeJaneiro.… - AgiproNews : Tennis, ATP Rio de Janeiro: Fognini punta la semifinale, in quota l'azzurro è favorito con Coria - LWOSJustinP : RT @lastwordonsport: ATP Rio Quarterfinal Predictions Including Federico Coria vs Fabio Fognini - - CorriereTorino : Atp di Rio, Sonego fuori agli ottavi -