Serie A – Salernitana-Milan, sarà Fabbri ad arbitrare il match (Di giovedì 17 febbraio 2022) sarà Fabbri ad arbitrare Salernitana-Milan, ventiseiesima giornata di Serie A che si giocherà sabato all'Arechi. Ecco la sua squadra Leggi su pianetamilan (Di giovedì 17 febbraio 2022)ad, ventiseiesima giornata diA che si giocherà sabato all'Arechi. Ecco la sua squadra

Advertising

infobetting : Salernitana-Milan (19 febbraio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - PianetaMilan : #SalernitanaMilan, sarà #Fabbri ad arbitrare il match - sportli26181512 : Salernitana, Nicola studia l'11 anti-Milan: un trequartista e due punte per affrontare il Diavolo: In vista del suo… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Serie A. Massa arbitra derby Torino, Salernitana-Milan a Fabbri - sportli26181512 : Salernitana-Milan, Fabbri arbitrerà il match. Al VAR ci sarà Di Paolo: Poco fa la Lega Serie A ha comunicato gli ar… -