Nel Donbass i filorussi bombardano per provocare la risposta dell' esercito ucraino

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ihanno sparato colpi di mortaio e artiglieria pesante al di làa linea del fronte che divide il territorioda quello conquistato dai separatisti aiutati da Mosca. Il cessate il fuoco nelè stato violato più di quaranta volte da partee forzee due sedicenti repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Una granata ha raggiunto un asilo a Stanytsia Luhanska, nel territorio in mano all’’oblast di Lugansk: sono state ferite due insegnanti, ma non ci sono stati morti. I separatisti negano che i colpi siano stati sparati da loro, qualcuno ha quindi interpretato il bombardamento come una false flag operation, un’operazione orchestrata per giustificare un attacco contro l’Ucraina, ma ...