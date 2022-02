Olimpiadi Pechino 2022, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali giovedì 17 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) speranze DI medaglia ITALIA Olimpiadi GIOVEDI’ 17 febbraio SCI ALPINO Ore 7.00: seconda manche combinata donne Federica Brignone ha vinto per ben cinque volte in combinata in Coppa del Mondo, anche se quattro delle quali a Crans Montana (l’altra a Zauchensee). Si tratta di ben altre piste, perché su quella olimpica l’azzurra sembra proprio non riuscire ad adattarsi (ricordiamo che il gigante si è svolto su un altro pendio). La valdostana ha sempre costruito i propri successi con la prova di discesa (o di superG), per poi amministrare in slalom. In Cina, tuttavia, sinora ha accusato distacchi pesanti nelle prove dall’americana Mikaela Shiffrin e dalla svizzera Michelle Gisin, le principali candidate al titolo insieme all’elvetica Wendy Holdener. Se l’italiana finisse alle spalle delle atlete citate già in discesa, di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)DIITALIAGIOVEDI’ 17SCI ALPINO Ore 7.00: seconda manche combinata donne Federica Brignone ha vinto per ben cinque volte in combinata in Coppa del Mondo, anche se quattro delle quali a Crans Montana (l’altra a Zauchensee). Si tratta di ben altre piste, perché su quella olimpica l’azzurra sembra proprio non riuscire ad adattarsi (ricordiamo che il gigante si è svolto su un altro pendio). La valdostana ha sempre costruito i propri successi con la prova di discesa (o di superG), per poi amministrare in slalom. In Cina, tuttavia, sinora ha accusato distacchi pesanti nelle prove dall’americana Mikaela Shiffrin e dalla svizzera Michelle Gisin, le principali candidate al titolo insieme all’elvetica Wendy Holdener. Se l’italiana finisse alle spalle delle atlete citate già in discesa, di ...

