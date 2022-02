I genitori di Giuseppe Lenoci, il 16enne morto durante lo stage: «Non doveva stare su quel furgone» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Anche io sto male, anche io ho un vuoto dentro che non so spiegare. Quando mio fratello mi ha chiamato lunedì mi sono precipitata nelle Marche da Canosa, noi siamo tutti pugliesi, e ora a nome di tutti chiedo verità e giustizia per Giuseppe. Sappiamo che tanti altri ragazzi, tanti studenti, stanno organizzando manifestazioni di protesta. E questo ci scalda il cuore, per quanto è possibile, perché Giuseppe merita giustizia». A farsi portavoce del dolore di un’intera famiglia è la zia Angela, sorella di Sabino, papà di Giuseppe Lenoci, 16 anni, morto a bordo di un furgone della ditta in cui svolgeva il suo tirocinio, la Termoservicegas di Fermo, dopo che il mezzo è finito fuori strada e si è schiantato contro un albero. «Era amato e benvoluto da tutti e non ci daremo pace finché non si ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Anche io sto male, anche io ho un vuoto dentro che non so spiegare. Quando mio fratello mi ha chiamato lunedì mi sono precipitata nelle Marche da Canosa, noi siamo tutti pugliesi, e ora a nome di tutti chiedo verità e giustizia per. Sappiamo che tanti altri ragazzi, tanti studenti, stanno organizzando manifestazioni di protesta. E questo ci scalda il cuore, per quanto è possibile, perchémerita giustizia». A farsi portavoce del dolore di un’intera famiglia è la zia Angela, sorella di Sabino, papà di, 16 anni,a bordo di undella ditta in cui svolgeva il suo tirocinio, la Termoservicegas di Fermo, dopo che il mezzo è finito fuori strada e si è schiantato contro un albero. «Era amato e benvoluto da tutti e non ci daremo pace finché non si ...

Advertising

zazoomblog : I genitori di Giuseppe Lenoci il 16enne morto durante lo stage: «Non doveva stare su quel furgone» - #genitori… - maxbass82 : RT @Brunomgiordano: La lettera della madre di #LorenzoParelli è stata usata da tanti media e liberali come per giustificare stage e alterna… - svirgola2 : RT @Brunomgiordano: La lettera della madre di #LorenzoParelli è stata usata da tanti media e liberali come per giustificare stage e alterna… - Brunomgiordano : La lettera della madre di #LorenzoParelli è stata usata da tanti media e liberali come per giustificare stage e alt… - bluebox82 : @giorgio_gori Tante ridicole parole sulla vicenda di Renzi E NESSUNO del mondo della politica ha espresso un minimo… -