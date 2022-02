Green Pass "clonato": l'sms che getta nel panico l'Italia, che cosa sta succedendo | Guarda (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mentre si fa un gran parlare del Green Pass, con quello “rafforzato” che è diventato obbligatorio anche per andare a lavoro a partire dal 15 febbraio, sono in corso diversi tentativi di truffa che riGuardano proprio la certificazione verde. L'allarme arriva direttamente dalla polizia di Stato, che ha messo tutti i cittadini al corrente di un nuovo tentativo di pishing tramite sms. Tramite i loro social ufficiali, le forze dell'ordine hanno segnalato un messaggio che arriva sul telefonino: apparentemente il destinatario è il ministero della Salute. “La sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell'identità su dgcgov.valid-utenza.com", recita l'sms-truffa. Ovviamente si tratta di un falso link, che serve solo per attrarre le persone e rubar loro le identità: “Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mentre si fa un gran parlare del, con quello “rafforzato” che è diventato obbligatorio anche per andare a lavoro a partire dal 15 febbraio, sono in corso diversi tentativi di truffa che rino proprio la certificazione verde. L'allarme arriva direttamente dalla polizia di Stato, che ha messo tutti i cittadini al corrente di un nuovo tentativo di pishing tramite sms. Tramite i loro social ufficiali, le forze dell'ordine hanno segnalato un messaggio che arriva sul telefonino: apparentemente il destinatario è il ministero della Salute. “La sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell'identità su dgcgov.valid-utenza.com", recita l'sms-truffa. Ovviamente si tratta di un falso link, che serve solo per attrarre le persone e rubar loro le identità: “Non ...

