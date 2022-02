Scholz come Macron: va in Russia e rifiuta di farsi fare il tampone dai russi. Effettuerà il test con un medico dell’ambasciata tedesca (Di martedì 15 febbraio 2022) Olaf Scholz ha rifiutato, come già aveva fatto Emmanuel Macron, di sottoporsi a un tampone per la ricerca di Sars-CoV-2 effettuato da medici russi prima di incontrare Vladimir Putin. Il cancelliere tedesco, arrivato a Mosca per discutere della crisi in Ucraina, ha deciso di non sottoporsi al test molecolare prima del colloquio, come richiesto dal Cremlino, ma Effettuerà il prelievo con un medico dell’ambasciata tedesca. E, spiegato i media tedeschi, i sanitari russi sono stati invitati a essere presenti durante il test. Anche il presidente francese Macron, la scorsa settimana, aveva rifiutato di sottoporsi al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Olafhato,già aveva fatto Emmanuel, di sottoporsi a unper la ricerca di Sars-CoV-2 effettuato da mediciprima di incontrare Vladimir Putin. Il cancelliere tedesco, arrivato a Mosca per discutere della crisi in Ucraina, ha deciso di non sottoporsi almolecolare prima del colloquio,richiesto dal Cremlino, mail prelievo con un. E, spiegato i media tedeschi, i sanitarisono stati invitati a essere presenti durante il. Anche il presidente francese, la scorsa settimana, avevato di sottoporsi al ...

