Salernitana | ufficiale esonerato Colantuono

(Di martedì 15 febbraio 2022) Laha comunicato con una notal’esonero di Stefanodopo il pari di Genoa «L’U.S.1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Stefanounitamente all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa la Società augura loro le migliori fortune professionali» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana ufficiale

Laè pronta a ufficializzare la svolta alla guida tecnica. Salvo colpi scena toccherà a Davide Nicola guidare la squadra granata nella parte finale della stagione.... atleti della societàGaribaldi di Pellezzano. In terza posizione e quarta posizione, ... i quali hanno avuto modo di presentarsi, per la prima volta, in una manifestazioneRingraziandoli per la professionalità profusa la Società augura loro le migliori fortune professionali” recita il comunicato ufficiale della Salernitana che punterà su Davide Nicola come nuovo tecnico ...Pochi minuti fa, il club ha ufficialmente dato il ben servito a Stefano Colantuono ... con 21 punti nelle ultime 15 partite (lo stesso numero di gare che ne mancano oggi alla Salernitana). Al giro di ...