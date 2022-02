Oggi in Italia 70.852 casi Covid e 388 morti, giù le intensive e i ricoveri (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 70.852, contro i 28.630 di ieri (dato condizionato come sempre dai pochi tamponi del lunedì) ma soprattutto i 101.864 di martedì scorso: una riduzione su base settimanale del 30%. I tamponi processati sono 695.744, 412mila più di ieri, con il tasso di positività sostanzialmente stabile al 10,2% (ieri era al 10,1%). I decessi sono 388 (ieri 281): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 151.684. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 54 in meno (ieri -17) con 87 ingressi del giorno, e sono 1.119, mentre i ricoveri ordinari sono 448 in meno (ieri -10), 15.602 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è la ... Leggi su agi (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in. I nuovisono 70.852, contro i 28.630 di ieri (dato condizionato come sempre dai pochi tamponi del lunedì) ma soprattutto i 101.864 di martedì scorso: una riduzione su base settimanale del 30%. I tamponi processati sono 695.744, 412mila più di ieri, con il tasso di positività sostanzialmente stabile al 10,2% (ieri era al 10,1%). I decessi sono 388 (ieri 281): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 151.684. Calano ancora i: le terapiesono 54 in meno (ieri -17) con 87 ingressi del giorno, e sono 1.119, mentre iordinari sono 448 in meno (ieri -10), 15.602 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diodierni è la ...

