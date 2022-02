“Se è così ti bacio”. Barù lo ha detto, le ha detto tutto. Più chiaro di così… Al GF Vip è successo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Altro che Alex, Delia e Soleil. Al Grande Fratello Vip non c’è solo il triangolo tra l’attore, la moglie e l’influencer a tenere banco. Negli ultimi giorni sono stati altri rapporti a tenere banco sui social e tra i telespettatori. Intanto vi abbiamo parlato di come Miriana Trevisan sia rimasta male per quelle domande sull’età di Biagio D’Anelli, che ha appena compiuto 39 anni. Poi l’esasperazione di Lulù, sempre più sola dopo l’uscita dal reality del suo Manuel Bortuzzo. Ma c’è un’altra relazione che molti vedono come una favola, ma che in realtà per molti versi assomiglia più a un incubo. Parliamo della storia tra Barù e Jessica Selassié. Come tutti sanno la principessa ha più volte manifestato il suo interesse per il nipote di Costantino della Gherardesca. A parole e coi fatti. Ultimamente Jessica si è superata. In occasione della grigliata in giardino la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Altro che Alex, Delia e Soleil. Al Grande Fratello Vip non c’è solo il triangolo tra l’attore, la moglie e l’influencer a tenere banco. Negli ultimi giorni sono stati altri rapporti a tenere banco sui social e tra i telespettatori. Intanto vi abbiamo parlato di come Miriana Trevisan sia rimasta male per quelle domande sull’età di Biagio D’Anelli, che ha appena compiuto 39 anni. Poi l’esasperazione di Lulù, sempre più sola dopo l’uscita dal reality del suo Manuel Bortuzzo. Ma c’è un’altra relazione che molti vedono come una favola, ma che in realtà per molti versi assomiglia più a un incubo. Parliamo della storia trae Jessica Selassié. Come tutti sanno la principessa ha più volte manifestato il suo interesse per il nipote di Costantino della Gherardesca. A parole e coi fatti. Ultimamente Jessica si è superata. In occasione della grigliata in giardino la ...

