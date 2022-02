No vax a Roma, chiuse diverse strade del centro storico (Di lunedì 14 febbraio 2022) diverse strade e piazze del centro storico della Capitale sono state chiuse dalla Polizia Locale a causa della manifestazione di no vax e no green pass. Poco più di un centinaio di persone stazionano ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022)e piazze deldella Capitale sono statedalla Polizia Locale a causa della manifestazione di no vax e no green pass. Poco più di un centinaio di persone stazionano ...

Corriere : Manifestazione no vax a Roma: appuntamento alla 10 al Circo Massimo, non si presenta nessuno - repubblica : Marcia No Vax, i primi manifestanti fermati a Roma. Elicotteri sorvolano la capitale [di Luca Monaco] - Agenzia_Ansa : Raduno no vax, il centro di Roma blindato per la manifestazione #ANSA - mummy53690440 : No vax, Roma blindata per la manifestazione: il raduno all'Altare della Patria (diretta) - NunziaCentanni : RT @CinziaMad: Roma, no vax non vuole farsi curare e massacra l'infermiera: follia al San Camillo -