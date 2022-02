Nic von Rupp | «L' onda più grande al mondo è una scuola di vita»

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il faro São Miguel Arcanjo, a Nazaré, è gremito di gente, le onde dietro sono ancora gigantesche e Nic von, insieme al suo team mate Lucas Chianca si prende gli applausi e la coppa come Best Team Performance alla TUDOR Nazaré Tow Surfing Challenge presentata da Jogos Santa Casa, una delle tappe della World Surf League dedicata alle big waves. Queste onde gigantesche, che possono arrivare fino a 100 piedi (nel surf è questa l'unità di misura principale), ovvero 30 metri d'altezza, sono il terreno di gioco di una delle tappe più spettacolari della WSL. Per immaginarvi l'imponenza di questi muri d'acqua provate a visualizzare un palazzo di 10 piani che, come se non bastasse, si muove verso il basso con una potenza indicibile. Il faro São Miguel Arcanjo a Nazaré e la folla che assiste alla tappa PedroMachadoÈ la conformazione del fle di fronte ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nic von

GQ Italia

... documentario che parla dell'autodeterminazione di genere attraverso l'esperienza di, Leo, ... Now & Then)' di Kamila Andini 'PeterKant' di Francois Ozon 'Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush' di ......mariti Joachim Sauer e Heikoder Leyen. Fra le first ladies, particolarmente partecipi e interessate si sono segnalate Brigitte Macron, Carrie Johnson, Emine Erdogan. Terminato il "pic -" in ...La TUDOR Nazaré Tow Surfing Challenge ha visto il trionfo, come Best Performance maschile, del brasiliano Lucas Chianca, ma come performance di team, la vittoria è del duo composto da lui e da Nic von ...Offensiv fehlt das Personal Das Prunkstück von Bergamo in den letzten Jahren war ohne Zweifel ... Fußballer Josip Ilicic leidet an Depressionen und ist ht in ball zuell nic Fußball. Schon im Pokal ...