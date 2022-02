Oltre Il Giardino, stasera in tv il genio di Peter Sellers in un grande (e attualissimo) apologo sull’idiozia collettiva (Di domenica 13 febbraio 2022) Oltre Il Giardino (Being There, 1979) è circonfuso di un’aura quasi leggendaria, anche per il suo sapore di film postumo. Perché è l’ultima grande interpretazione di Peter Sellers, che sarebbe morto l’anno dopo, nel 1980. Perché è anche una delle ultime volte di una leggenda della vecchia commedia americana come Melvyn Douglas (basterebbero i suoi film con Lubitsch, Angelo e Ninotchka, per consegnarlo alla storia del cinema), che fu insignito dell’Oscar e la cui presenza riannoda idealmente la vecchia alla Nuova Hollywood. Perché forse è l’ultima interpretazione di rilievo della meravigliosa Shirley MacLaine, sempre più sacrificata in seguito. E perché è, nei fatti, l’ultimo vero film di un regista ormai dimenticato come Hal Ashby. Un autore che veniva dal montaggio – aveva vinto l’Oscar di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 13 febbraio 2022)Il(Being There, 1979) è circonfuso di un’aura quasi leggendaria, anche per il suo sapore di film postumo. Perché è l’ultimainterpretazione di, che sarebbe morto l’anno dopo, nel 1980. Perché è anche una delle ultime volte di una leggenda della vecchia commedia americana come Melvyn Douglas (basterebbero i suoi film con Lubitsch, Angelo e Ninotchka, per consegnarlo alla storia del cinema), che fu insignito dell’Oscar e la cui presenza riannoda idealmente la vecchia alla Nuova Hollywood. Perché forse è l’ultima interpretazione di rilievo della meravigliosa Shirley MacLaine, sempre più sacrificata in seguito. E perché è, nei fatti, l’ultimo vero film di un regista ormai dimenticato come Hal Ashby. Un autore che veniva dal montaggio – aveva vinto l’Oscar di ...

