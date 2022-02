Chi è Le Riche di Drag Race Italia? Età e Instagram

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ecco cosa sappiamo sullaqueen Le, concorrente a. Tutto su età, vita privata e. Chi è LeNome d’arte: LeVero nome: Alberto RiccobonoData di nascita: 1986Luogo di Nascita: PalermoEtà: 35 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione:queen e hair stylistFidanzato: è fidanzatoTatuaggi: ha diversi tatuaggi visibili sul corpoProfilo: @lequeen LeL'articolo proviene da Novella 2000.

sarà la prima "Italia's First Drag Superstar '? La finale di Drag Race Italia Sono quattro le finaliste della prima edizione di Drag Race Italia: Elecktra Bionic, Farida Kant, Lee Luquisha ...Elecktra Bionic, Farida Kant, Lee Luquisha Lubamba, solo una tra loro sarà la vincitrice della prima edizione italiana di Drag ...abbia vinto Drag Race Italia è risaputo, perché andato in ...Sono quattro le finaliste della prima edizione di Drag Race Italia: Elecktra Bionic, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba. Le drag si sfideranno sul tema 'Eleganza extravaganza' e saranno ...