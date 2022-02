Pechino 2022 | short track | Fontana | “Non è finita qui Adesso testa ai 1500 metri”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Una Ariannaabbastanza delusa e amareggiata ha parlato ai microfoni della Rai. La fuoriclasse valtellinese ha commentato la finale dei 1000femminili diai Giochi Olimpici invernali dinella quale è stata fatta cadere dall’americana Kristen Santos. Per di più, è stata anche penalizzata dalla giuria. Di seguito le sue parole:“Secondo me ero nel giusto. Però il giudice l’ha vista diversamente, devo accettare la decisione: fa parte dello sport anche questo. Non èqui, ho ancora i, penserò a quella gara Sono comunque contenta delle gare fatte fino ad oggi, rimane il rammarico della squalifica, ma non c’è tempo di pensarci più di tanto”. SportFace.

Le Olimpiadi Invernalisono un grande evento seguito da tutto il mondo e si stanno svolgendo attualmente a, in Cina. Se avete visto le competizioni in questi giorni, avrete sicuramente notato un dettaglio ...Così Federica Brignone, classificatasi settima nel SuperG olimpico di. "Al massimo smetterò prima", scherza in conclusione ...La campionessa azzurra, oro a Pechino nella gara dei 500 metri di short track, però, non è riuscita nel suo intento e ad un passo dal traguardo finale della gara dei 1000 metri è scivolata, dicendo ...Nella finale dei 1000 metri femminili dello short track sfuma, per ora, il sogno di Arianna Fontana di vincere l’undicesima medaglia olimpica della sua carriera e l’undicesima per l’Italia ai Giochi ...