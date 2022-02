Concorsi truccati all’Asl di Latina, Claudio Moscardelli torna in libertà (Di venerdì 11 febbraio 2022) Latina – Claudio Moscardelli torna in libertà. Dopo 7 mesi di reclusione agli arresti domiciliari è arrivata nel pomeriggio di oggi la decisione del Tribunale di Latina di revocare la misura restrittiva all’ex segretario provinciale del Pd. Anche per l’ex dirigente dell’Azienda sanitaria locale finito in manette nel maggio scorso il giudice si è pronunciato con la revoca della misura. Una decisione arrivata su richiesta del collegio difensivo dei due indagati, a vario titolo, per i reati di corruzione, rivelazione di segreto di ufficio e falso. Il collegio giudicante (leggi qua) ha condiviso la linea difensiva degli avvocati Leone Zeppieri, Renato Archidiacono e Stefano Mancini. La prossima udienza è stata fissata per l’8 aprile. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022)in. Dopo 7 mesi di reclusione agli arresti domiciliari è arrivata nel pomeriggio di oggi la decisione del Tribunale didi revocare la misura restrittiva all’ex segretario provinciale del Pd. Anche per l’ex dirigente dell’Azienda sanitaria locale finito in manette nel maggio scorso il giudice si è pronunciato con la revoca della misura. Una decisione arrivata su richiesta del collegio difensivo dei due indagati, a vario titolo, per i reati di corruzione, rivelazione di segreto di ufficio e falso. Il collegio giudicante (leggi qua) ha condiviso la linea difensiva degli avvocati Leone Zeppieri, Renato Archidiacono e Stefano Mancini. La prossima udienza è stata fissata per l’8 aprile. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ...

