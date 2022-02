Sono solo 148 i monumenti dedicati alle donne. Non solo, sono tutte figure anonime. Finalmente, una celebrazione di una donna importante (Di giovedì 10 febbraio 2022) In Italia non esiste una statua dedicata a una scienziata. Ma da giugno questo gap verrà colmato. Il monumento, che si intitolerà “Sguardo fisico”, sarà installato in Largo Richini, nel giardino di fronte all’ingresso dell’Università Statale a Milano. E ritrarrà la celebre astrofisica Margherita Hack di cui ricorre il centenario della nascita proprio quest’anno. Le 10 scienziate più importanti del ‘900 guarda le foto Leggi anche › Google festeggia Margherita Hack, il creatore: «Un Doodle è una finestra su un mondo di infinite ... Leggi su iodonna (Di giovedì 10 febbraio 2022) In Italia non esiste una statua dedicata a una scienziata. Ma da giugno questo gap verrà colmato. Il monumento, che si intitolerà “Sguardo fisico”, sarà installato in Largo Richini, nel giardino di fronte all’ingresso dell’Università Statale a Milano. E ritrarrà la celebre astrofisica Margherita Hack di cui ricorre il centenario della nascita proprio quest’anno. Le 10 scienziate più importanti del ‘900 guarda le foto Leggi anche › Google festeggia Margherita Hack, il creatore: «Un Doodle è una finestra su un mondo di infinite ...

