E' morto Luc Montagnier… e si scatenano i soliti complottismi. La notizia per ora non è verificata (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il sito francese France Soir ha annunciato la morte del virologo francese Luc Montagnier, Nobel per la medicina nel 2008, che negli ultimi tempi era diventato il portavoce più autorevole del movimento no-vax. La notizia non ha al momento trovato altre conferme. Per questo molti siti parlano di giallo sulla morte del premio Nobel. Tuttavia sui social si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio. Così scrive France Soir: "All'età di 89 anni (18 agosto 1932 – 8 febbraio 2022), il professor Luc Montagnier si è spento all'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine. Il dottor Gérard Guillaume, uno dei suoi più fedeli collaboratori, ci ha confidato che se ne è andato in pace, circondato dai suoi figli". LEGGI ANCHE Montagnier al convegno dei biologi a Roma: "Sì ai vaccini, ma senza eccessi" No vax in piazza a Roma e Milano. Attimi di tensione e l'arringa di ...

ladyonorato : Un pensiero colmo di gratitudine e profondo rispetto per un uomo straordinariamente capace, retto, indipendente e t… - DavidPuente : È morto Luc Montagnier? I grandi media tacciono e nessuno smentisce (tranne quelli che hanno creduto a un sito di f… - Donatel36675236 : RT @ladyonorato: Un pensiero colmo di gratitudine e profondo rispetto per un uomo straordinariamente capace, retto, indipendente e traspare… - milaud39 : RT @ChanceGardiner: .@France_Soir: Il professor Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina 2008, è morto serenamente l'8 febbraio 2022 al… - bariski78 : RT @ladyonorato: Un pensiero colmo di gratitudine e profondo rispetto per un uomo straordinariamente capace, retto, indipendente e traspare… -