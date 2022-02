Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 9/02/22 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Niente, per un attimo ci avevo sperato nel fatto che il trono di Matteo Ranieri a Uomini e Donne potesse avere un qualche profilo di interesse e non avesse il finale già scritto alla seconda puntata ma niente, missione fallita. Oggi Denise Mingiano ha sottolineato cento volte la differenza di comportamento del tronista con lei rispetto a Federica Aversano ed in quelle sue constatazioni c’era sostanzialmente un’analisi molto lucida e chiara della situazione, perché Matteo ha voglia di dire che è rimasto ferito da due chiacchiere scambiate dalla corteggiatrice con Armando Incarnato, ha voglia di sbandierare questo scetticismo e questo bisogno di rassicurazioni, ma alla fine la cosa che, almeno ai miei occhi, è abbastanza evidente, è che Denise non gli piace abbastanza, che se non ci fosse stata la competizione con Armando probabilmente ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Niente, per un attimo ci avevo sperato nel fatto che il trono di Matteo Ranieri apotesse avere un qualche profilo di interesse e non avesse il finale già scritto alla secondama niente, missione fallita. Oggi Denise Mingiano ha sottolineato cento volte la differenza di comportamento del tronista con lei rispetto a Federica Aversano ed in quelle sue constatazioni c’era sostanzialmente un’analisi molto lucida e chiara della situazione, perché Matteo ha voglia di dire che è rimasto ferito da due chiacchiere scambiate dalla corteggiatrice con Armando Incarnato, ha voglia di sbandierare questo scetticismo e questo bisogno di rassicurazioni, ma alla fine la cosa che, almeno ai miei occhi, è abbastanza evidente, è che Denise non gli piace abbastanza, che se non ci fosse stata la competizione con Armando probabilmente ...

