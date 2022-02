Inter in semifinale di Coppa Italia, battuta la Roma 2-0 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - L'Inter dimentica la sconfitta nel derby e si riscatta in Coppa Italia, battendo la Roma 2-0 e strappando il pass per le semifinali, dove affronterà la vincente di Milan-Lazio. A San Siro decidono le reti di Dzeko e Sanchez, che rendono amaro il ritorno da avversario di José Mourinho in quella che è stata la sua casa per un paio di anni, dove ha portato pesanti trofei (indimenticabile il triplete del 2010). Tanti cori e applausi per il tecnico portoghese, che se ne torna però nella Capitale con un ko sinonimo di eliminazione. Avvio da sogno per i nerazzurri, da incubo per i giallorossi: neanche due minuti sul cronometro e il grande ex di turno, Edin Dzeko, piazza la zampata dell'1-0 sfruttando un bel cross da sinistra di Perisic. Altri quattro giri di lancette e Barella va ad un passo dall'immediato raddoppio ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - L'dimentica la sconfitta nel derby e si riscatta in, battendo la2-0 e strappando il pass per le semifinali, dove affronterà la vincente di Milan-Lazio. A San Siro decidono le reti di Dzeko e Sanchez, che rendono amaro il ritorno da avversario di José Mourinho in quella che è stata la sua casa per un paio di anni, dove ha portato pesanti trofei (indimenticabile il triplete del 2010). Tanti cori e applausi per il tecnico portoghese, che se ne torna però nella Capitale con un ko sinonimo di eliminazione. Avvio da sogno per i nerazzurri, da incubo per i giallorossi: neanche due minuti sul cronometro e il grande ex di turno, Edin Dzeko, piazza la zampata dell'1-0 sfruttando un bel cross da sinistra di Perisic. Altri quattro giri di lancette e Barella va ad un passo dall'immediato raddoppio ...

Advertising

Inter : ??? | SEMIFINALE ?? Ecco il tabellone completo della #CoppaItaliaFrecciarossa ?? - FBiasin : Il modo migliore per mettere da parte una sconfitta, è vincere la partita successiva. Possibilmente senza soffrire.… - AntoVitiello : ?? Dominio #Milan: finisce 4-0. Rossoneri in semifinale di #CoppaItalia. #Leao in versione fenomeno con gol e assist… - Danni1899 : RT @AntoVitiello: ?? Dominio #Milan: finisce 4-0. Rossoneri in semifinale di #CoppaItalia. #Leao in versione fenomeno con gol e assist. #Gir… - SimoneGambino : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #MilanLazio 4-0: Poker rossonero, sarà Derby con l'Inter in semifinale ???? [??@SimoneGambino ] https://t.… -