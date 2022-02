Covid-19 | tornano sopra 400 le vittime Via obbligo mascherine all’aperto da 11 febbraio

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 8 febbraio 2022) In Italia, nelle ultime 24 ore aumentano i contagi da-19 e i decessi: Mentre scendono i ricoveri sia nelle terapie intensive sia nei reparti ordinari. Anche nel dettaglio delle singole regioni i numeri sono mediamente maggiori rispetto a ieri ma sono aumenti che, come accade spesso il martedì, possono essere dovuti a riconteggi dei dati rimasti indietro nel fine settimana. Nella valutazione del martedì va considerato che in molti casi si sommano oltre ai tamponi di ieri anche quelli della domenica, non processati nel giorno festivo, con quindi valori che possono sembrare "doppi" rispetto a quelli del lunedì. In cifre, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, sono 101.864 i nuovi casi di positività al-19 (ieri 41.247) e 415 i decessi (ieri 326) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia sono ...