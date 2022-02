Facebook e Instagram rischiano di chiudere in Europa (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Se non date a Meta la possibilità di usare i dati degli utenti europei sui server con sede negli Stati Uniti allora l’azienda potrebbe decidere di spegnere Facebook e Instagram in Europa”. Una vera e propria minaccia preventiva quella contenuta nel rapporto annuale di Meta alla Securities and Exchange Commission (Sec), la commissione di vigilanza della Borsa americana. Nascosta tra le righe ma neanche tanto: “Se non si dovesse adottare un nuovo quadro di riferimento sul trasferimento transatlantico dei dati, probabilmente non saremo in grado di offrire alcuni dei nostri prodotti e servizi più importanti, tra cui Facebook e Instagram in Europa”. Il trasferimento di dati transatlantici, regolato dal Privacy Shield La questione chiave sono i trasferimenti di dati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Se non date a Meta la possibilità di usare i dati degli utenti europei sui server con sede negli Stati Uniti allora l’azienda potrebbe decidere di spegnerein”. Una vera e propria minaccia preventiva quella contenuta nel rapporto annuale di Meta alla Securities and Exchange Commission (Sec), la commissione di vigilanza della Borsa americana. Nascosta tra le righe ma neanche tanto: “Se non si dovesse adottare un nuovo quadro di riferimento sul trasferimento transatlantico dei dati, probabilmente non saremo in grado di offrire alcuni dei nostri prodotti e servizi più importanti, tra cuiin”. Il trasferimento di dati transatlantici, regolato dal Privacy Shield La questione chiave sono i trasferimenti di dati ...

