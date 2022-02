ATP Rotterdam 2022 | Hurkacz e Norrie avanti | fuori Basilashvili e Goffin

(Di martedì 8 febbraio 2022) Si sono conclusi i match di primo turno all’Ahoy Arena, sede dell’ATP 500 di. Quattro sono le partite disputate all’interno dell’enorme impianto della città olandese, ormai sede tradizionale di questo evento, con la possibilità di far entrare spettatori per poco più di 1000 unità a sessione. Continua il periodo non esattamente positivo per il belga David, che cede con un nettissimo 6-0 6-3 di fronte all’australiano Alex de Minaur, senza che ci sia troppo bisogno di interpretare tale risultato. Sarà l’americano Mackenzie McDonald l’avversario, dopo che questi ha eliminato la testa di serie numero 8, il georgiano Nikoloz. ATP: Stefanos Tsitispas è presente, si allena con Thomas Enqvist Sempre nella parte alta del tabellone, è costretto a impegnarsi, ma vince ...

Lo conferma anche il numero 4 del mondo Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 1 dell'500 di, in diretta su SuperTennis e SuperTennix. Sconfitto in semifinale all'Australian Open ...Alex De Minaur e David Goffin si sono resi protagonisti di uno scambio incredibile a ...Lo conferma anche il numero 4 del mondo Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 1 dell'ATP 500 di Rotterdam, in diretta su SuperTennis e SuperTennix. Sconfitto in semifinale all'Australian Open ...l'unico azzurro ai nastri di partenza dell'"ABN AMRO World Tennis Tournament", torneo ATP 500 con 1.349.070 euro di montepremi che si sta disputando sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda.