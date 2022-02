Emma esulta: 'Ho vinto il FantaSanremo, sono troppo contenta' (Di domenica 6 febbraio 2022) Emma ha vinto il FantaSanremo. Tra gli artisti in gara a Sanremo 2022, è lei quella che ha totalizzato più punti al fantagioco, che stasera ha comunicato anche i vincitori tra chi ha giocato online ... Leggi su globalist (Di domenica 6 febbraio 2022)hail. Tra gli artisti in gara a Sanremo 2022, è lei quella che ha totalizzato più punti al fantagioco, che stasera ha comunicato anche i vincitori tra chi ha giocato online ...

globalistIT : - _inviaggio : RT @carlott34743823: emma che esulta come una bambina per aver vinto il fantasanremo HAHAHAHAHAHA - carlott34743823 : emma che esulta come una bambina per aver vinto il fantasanremo HAHAHAHAHAHA - blogtivvu : Vincitore Fantasanremo 2022 e classifica finale: Emma esulta – VIDEO - bloomevak : pazzesca emma che esulta per il primo posto al fantasanremo manco avesse vinto il sanremo vero e proprio, adoro ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Emma esulta Vincitore Fantasanremo 2022 e classifica finale: Emma esulta ... Classifica finale del #FantaSanremo pic.twitter.com/3uhUZgqQ2f ? Benjamn (@benjamn_boliche) February 6, 2022 Fantasanremo, chi ha vinto? Classifica finale dopo Sanremo 2022: Emma al top L'account ...

Emma esulta: “Ho vinto il FantaSanremo, sono troppo contenta” Globalist.it Emma esulta: "Ho vinto il FantaSanremo, sono troppo contenta" Emma ha vinto totalizzando 525 punti (alcuni ottenuti in maniera rocambolesca, come quello assegnatole per essere stata inseguita dai Carabinieri a Sanremo). Al secondo posto Dargen D'Amico con 395 pu ...

