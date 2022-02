Modugno | accusa | bomba contro negozio | due arresti Carabinieri

(Di sabato 5 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Compagnia dihanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica di Bari, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di due soggetti indagati per danneggiamento aggravato, fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo. Secondo l’impostazionetoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), gli indagati 50enne e 49enne, pregiudicati del luogo, avrebbero, in concorso tra di loro, danneggiato, lo scorso 27 ottobre, poco prima dell’una di notte, la porta d’ingresso e parte del soffitto della “Galleria Commerciale”, ...

NoiNotizie : Modugno (#Bari), accusa: bomba contro negozio, due arresti -

... della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di. Proprio questi ultimi, nei giorni a seguire hanno lavorato senza tregua. Sono state sentite numerose ...Giovanni Cassano era stato tratto in arresto a settembre dai carabinieri dicon l'di furto, e dopo una breve permanenza in carcere, aveva ottenuto dal GIP del Tribunale di Bari la ...Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal Gip del Tribunale ...I carabinieri di Modugno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone accusate di danneggiamento aggravato, fabbricazione, detenzione e porto di ...