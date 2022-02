Inter-Milan stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tutto pronto per il Derby della Madonnina, conche scenderanno in campo questa sera alle ore 18 per la 24esima giornata della. Partita fondamentale per i rossoneri per cercare di rimanere in corsa per lo Scudetto, con i nerazzurri lontani quattro punti e con una partita in meno. La squadra di Simone Inzaghi arriva dalla vittoriana contro il Venezia, mentre ilè reduce dal pareggio a reti bianche contro la Juventus. La partita è trasmessa in esclusiva su DAZN. SportFace.