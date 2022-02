Finale Sanremo 2022: favoriti, quote vincitore, pronostici e classifica (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo 2022 è arrivato all’ultima serata. Oggi si deciderà il vincitore che andrà poi a rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision 2022. Dopo il successo inaspettato dei Maneskin nel contesto del 2021, con successivo exploit della band romana a livello europeo, grande curiosità per i prossimi vincitori. Per quanto concerne le quote stabilite dai bookmakers, il duo Mahmood-Blanco è il favorito in assoluto. Su Snai, ad esempio, i protagonisti citati presentano la quota di 1.40. A seguire Gianni Morandi ed Elisa, quotati rispettivamente a 4.50 e 5.50, mentre Irama e Sangiovanni sono fermi a 10.00 e 12.00. Tutti gli altri lontanissimi, con quota che partono da 20.00 a 500.00. Premio della critica invece che sembra già assegnato, con Massimo Ranieri dato vincente a solo 1.10. Dietro di ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Festival diè arrivato all’ultima serata. Oggi si deciderà ilche andrà poi a rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision. Dopo il successo inaspettato dei Maneskin nel contesto del 2021, con successivo exploit della band romana a livello europeo, grande curiosità per i prossimi vincitori. Per quanto concerne lestabilite dai bookmakers, il duo Mahmood-Blanco è il favorito in assoluto. Su Snai, ad esempio, i protagonisti citati presentano la quota di 1.40. A seguire Gianni Morandi ed Elisa, quotati rispettivamente a 4.50 e 5.50, mentre Irama e Sangiovanni sono fermi a 10.00 e 12.00. Tutti gli altri lontanissimi, con quota che partono da 20.00 a 500.00. Premio della critica invece che sembra già assegnato, con Massimo Ranieri dato vincente a solo 1.10. Dietro di ...

Advertising

RaiUno : Chi vincerà la 72^ edizione del Festival di Sanremo??? Questa sera la finale di #Sanremo2022 in diretta dalle 20.40… - lorepregliasco : Sanremo non faceva il 60% di share in una serata non finale dal 1995 (l'edizione forse più di successo della storia… - fanpage : E noi non stiamo nella pelle ???? #IlMioSanremo #marcomengonisanremo - marcomars__ : Non voi che litigate per amici il giorno della finale di sanremo - prettykoore : c’è una festa a casa mia per la finale di sanremo -