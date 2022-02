Drusilla Foer e la bestemmia in diretta che non c’è, tranne che per Adinolfi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo essersi strappata via i baffi finti del travestimento da Zorro, inscenato “per tranquillizzare tutti quelli che avevano paura di me travestita”, Drusilla Foer si è lasciata andare a un’imprecazione esclamando: “Ahia, Dio Crist…”. Una scena di pochi secondi sulla quale i social si sono scatenati, gridando alla “bestemmia in diretta”. AIA DIO CRISTO, MI SENTO MALE #Sanremo2022 pic.twitter.com/PLJ82T8h4s — Camthalion ? rings of power -90 for MOM (@LokiBaggins) February 3, 2022 Drusilla Foer e la bestemmia che non c’è, ma Adinolfi ne è convinto, anche se non l’ha sentita Ma se è possibile definire tale una “espressione ingiuriosa e irriverente contro Dio e i santi e le cose sacre”, quella della co-conduttrice di Amadeus nella terza serata del ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo essersi strappata via i baffi finti del travestimento da Zorro, inscenato “per tranquillizzare tutti quelli che avevano paura di me travestita”,si è lasciata andare a un’imprecazione esclamando: “Ahia, Dio Crist…”. Una scena di pochi secondi sulla quale i social si sono scatenati, gridando alla “in”. AIA DIO CRISTO, MI SENTO MALE #Sanremo2022 pic.twitter.com/PLJ82T8h4s — Camthalion ? rings of power -90 for MOM (@LokiBaggins) February 3, 2022e lache non c’è, mane è convinto, anche se non l’ha sentita Ma se è possibile definire tale una “espressione ingiuriosa e irriverente contro Dio e i santi e le cose sacre”, quella della co-conduttrice di Amadeus nella terza serata del ...

