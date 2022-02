Aubameyang: “Arteta? Avevamo problemi, non era felice di me” | VIDEO (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pierre-Emerick Aubameyang, neo attaccante del Barcellona, è ritornato sugli screzi avuti con l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pierre-Emerick, neo attaccante del Barcellona, è ritornato sugli screzi avuti con l'allenatore dell'Arsenal Mikel. Queste le dichiarazioni

Advertising

sportli26181512 : Barcellona, Aubameyang: 'Problemi con Arteta all'Arsenal' VIDEO: L'attaccante del Barcellona, Aubameyang vuota il s… - zazoomblog : VIDEO Barcellona Aubameyang su Arteta: “Avevamo dei problemi non era felice di me” - #VIDEO #Barcellona… - Mediagol : VIDEO Barcellona, Aubameyang su Arteta: “Avevamo dei problemi, non era felice di me” - infoitsport : Barcellona, Aubameyang: 'Problemi con Arteta, sono qui per vincere la Champions' - andreastoolbox : Barcellona, Aubameyang: 'Problemi con Arteta, sono qui per vincere la Champions' | Sky Sport -