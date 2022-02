Chi è Gayle | la cantante 17enne che ha conquistato il numero 1 con ABCDEFU?

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il branoha letteralmente spopolato negli ultimi mesi su tutte le piattaforme, specialmente su YouTube e Spotify. Tuttavia, la canzone ha cominciato ad avere moltissima popolarità su TikTok, dove è stato pubblicato lo scorso agosto. L’autrice del brano è(vero nome TaylorRutherford),di Nashville (Tennessee) – ma nata a Dallas, ndr – che ha avviato la sua carriera musicale tre anni fa grazie all’incontro con lae produttrice Kara DioGuardi, che l’ha portata a firmare un contratto con l’Atlantic Records. Prima del dilagante successo conaveva già pubblicato altri singoli, come ad esempio Dumbass, Z, Happy for You e Orange Peel: tuttavia è proprio con questo ultimo brano che laè riuscita ad ...

... l'ultima 'abcdefu' della cantautrice statunitense(in questo momento in seconda posizione ... mi sento paragonato afa balletti, che non c'è nulla di male, ma non è quello che faccio io.