Enzo Iacchetti positivo al Covid, Greggio si ferma: due siciliani “salvano” Antonio Ricci (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cambio alla conduzione a partire da stasera Dietro il bancone tornano i due inviati Sergio Friscia e Roberto Lipari Greggio Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cambio alla conduzione a partire da stasera Dietro il bancone tornano i due inviati Sergio Friscia e Roberto LipariPerizona Magazine.

Advertising

GeMa7799 : Anche il tg satirico in onda su Canale 5 deve fare i conti con il virus. Questa volta a risultare positivo è Enzo I… - gossipblogit : Striscia la Notizia: Iacchetti positivo al Covid, Greggio in isolamento - leggoit : Striscia, Enzo Iacchetti positivo al Covid: Sergio Frisca e Roberto Lipari tornano a condurre il tg satirico - ParliamoDiNews : Enzo Iacchetti positivo al Covid, Greggio in pausa, ecco chi li sostituirà #enzo #iacchetti #positivo #covid… - LEBBY4EVER : RT @Striscia: Enzo Iacchetti positivo al Covid:@FrisciaSergio e @MyRobertoLipari tornano dietro al bancone di #StrisciaLaNotizia #EnzoIac… -