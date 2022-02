Ultime Notizie Roma del 01-02-2022 ore 19:10 (Di martedì 1 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno tanto di me senza che la vedi il Sottosegretario alla salute Andrea Costa a firma stiamo lavorando allo stop al 31 marzo la vendemmia ci ha insegnato che è difficile fare previsioni a lungo termine mi ha dato in quanto sono positivi Ci auguriamo che continuino dobbiamo proseguire con le terze do ti spiega costa la quarta somministrazione aggiunge la politica non ha deciso e deve attendere le considerazioni della Scienza al momento non è prevista l’ipotesi di un rimpasto senza scadenza per chi ha ricevuto la terza dose costa dice è una scelta che la politica deve fare basandosi sulle indicazioni scientifiche Per quanto riguarda la scuola dobbiamo assolutamente semplificare e uniformare qui stiamo procedendo con un percorso condiviso con le regioni e la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 febbraio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno tanto di me senza che la vedi il Sottosegretario alla salute Andrea Costa a firma stiamo lavorando allo stop al 31 marzo la vendemmia ci ha insegnato che è difficile fare previsioni a lungo termine mi ha dato in quanto sono positivi Ci auguriamo che continuino dobbiamo proseguire con le terze do ti spiega costa la quarta somministrazione aggiunge la politica non ha deciso e deve attendere le considerazioni della Scienza al momento non è prevista l’ipotesi di un rimpasto senza scadenza per chi ha ricevuto la terza dose costa dice è una scelta che la politica deve fare basandosi sulle indicazioni scientifiche Per quanto riguarda la scuola dobbiamo assolutamente semplificare e uniformare qui stiamo procedendo con un percorso condiviso con le regioni e la ...

