Il Psg dei «galacticos» è fuori dalla Coppa di Francia | eliminato ai rigori dal Nizza

(Di martedì 1 febbraio 2022) Certo, mancava qualche calciatore impegnato in Nazionale ma la debacle del Paris Saint Germain che esce a gennaiodi, agli ottavi di finale, fa parecchio riflettere. Messi (in campo dal 1?) e compagni hanno perso aicoldell’ex tecnico del Lille Galtier, che s’è confermato allenatore capace di costruire e gestire squadre solide, che prendono pochi gol. Tanto che i rossoneri sono secondi in campionato, proprio dietro al Paris Saint Germain. Un muro, quello alzato da Galtier. Che Messi, Draxler, Icardi, Mbappé e Verratti non sono riusciti ad abbattere in 120 minuti. L’incolpevole Donnarumma, poi, alla lotteria dei, è stato meno fortunato che nella notte di Wembley di questa estate. La protesta dei tifosi parigini è stata forte, soprattutto verso ...

Le assenze, il valore degli avversari secondi in classifica in Ligue 1, e il fatto di essersi comunque arresi solo nella lotteria dei rigori, non sono alibi che ... Lui il terminale offensivo del Psg, ... La squadra parigina è stata fatta fuori agli ottavi dal Nizza che, dopo lo 0 - 0 dei tempi regolamentari, ha avuto la meglio alla lotteria finale dei calci di rigore al 'Parco dei Principi'.