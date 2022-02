Egitto, l’amico di Zaki: “Deluso da rinvio udienza, sostenerlo ora più che mai” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Oggi il mio cuore è con Patrick Zaki in Egitto. Mi auguro che questo capitolo triste e doloroso della sua vita finisca con la sua libertà. Non vedo l’ora di riabbracciare Patrick e festeggiare con lui quando tornerà in Italia”. Così Rafael Garrido Alvarez, amico prima di tutto ma anche ex compagno di studi di Patrick Zaki, commenta con l’Adnkronos il rinvio al 6 aprile del processo che vede imputato lo studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna. “Leggere che l’udienza è stata rimandata mi delude perché dopo la sua liberazione avevo molta speranza. Continuo a sostenere Patrick che ora più che mai ha bisogno di noi”, aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Oggi il mio cuore è con Patrickin. Mi auguro che questo capitolo triste e doloroso della sua vita finisca con la sua libertà. Non vedo l’ora di riabbracciare Patrick e festeggiare con lui quando tornerà in Italia”. Così Rafael Garrido Alvarez, amico prima di tutto ma anche ex compagno di studi di Patrick, commenta con l’Adnkronos ilal 6 aprile del processo che vede imputato lo studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna. “Leggere che l’è stata rimandata mi delude perché dopo la sua liberazione avevo molta speranza. Continuo a sostenere Patrick che ora più che mai ha bisogno di noi”, aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Piergiulio58 : RT @eastwestEU: Orlando Trinchi ha intervistato per noi Mohamed Hazem Abbas, amico fraterno di Patrick #Zaki. Domani l'udienza a Mansura, i… - eastwestEU : Orlando Trinchi ha intervistato per noi Mohamed Hazem Abbas, amico fraterno di Patrick #Zaki. Domani l'udienza a Ma… - LaFATAa5Stelle : RT @LTapparella: @matteorenzi dice che russia ed egitto non sono paesi democratici Invece l'amico suo #binsalman? Ah no... quello è il 'nu… - Eventus_docet : RT @LTapparella: @matteorenzi dice che russia ed egitto non sono paesi democratici Invece l'amico suo #binsalman? Ah no... quello è il 'nu… - LTapparella : @matteorenzi dice che russia ed egitto non sono paesi democratici Invece l'amico suo #binsalman? Ah no... quello è… -