Covid | anche la Danimarca da oggi dice addio alle restrizioni Da noi | invece | aumentano…

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 febbraio 2022) Si allunga la lista dei Paesi europei che ritirano leanti: l’ultimo è lacheall’obbligo di mascherine e Green Pass, dando di contro il via libera agli eventi e alla riapertura delle discoteche. Le novità sono entrate in vigore, nello stesso giorno in cui l’Italia, si misura con nuove, gravose limitazioni: dall’obbligo del Green Pass per entrare nei negozi, negli uffici pubblici,poste e in banca, alla riduzione della durata del certificato verde, finomisure nei confronti degli over 50 non vaccinati, per i quali dascatta la multa.la...