Asking for It: Vanessa Hudgens guida una gang di donne contro Ezra Miller nel trailer (Di martedì 1 febbraio 2022) Vanessa Hudgens, Ezra Miller, Kiersey Clemons e Alexandra Shipp nel trailer del film Asking for It, scritto e diretto da Eamon O'Rourke. Vanessa Hudgens vuole giustizia nel trailer del film Asking for It, dove interpreta Beatrice che, insieme a Regina (Alexandra Shipp), recluta una cameriera di provincia di nome Joey (Kiersey Clemons) in una gang al femminile di vigilante, le Cherry Bombers. Insieme, la banda di sole donne si sforza di abbattere una società sopraffatta da uomini corrotti e cerca vendetta contro l'uomo che ha aggredito sessualmente Joey. "Niente mi piace di più che guardare uomini adulti strillare", esclama Beatrice mentre il gruppo si prepara a ...

