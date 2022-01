NWA | Ritorna la Crockett Cup | ecco la data ed i primi partecipanti

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo l’edizione del 2019 vinta dai Villain Entreprices, PCO & Brody King, i quali batterono in finale i Wild Cards, aggiudicandosi i vacanti titoli di coppia NWA, la storica federazione di Billy Corgan non ha più riproposto laCup che, come annunciato nel video oggi pubblicato sul canale YouTube della compagnia, tornerà proprio quest’anno. British Invasion e tanti altri team Con lafissata per il 19 ed il 20 marzo, alcuni dei sedici team che prenderanno parte alla competizione sono i Briscoes, gli Strictly Business, i British Invasion e La Rebelion. Nel corso delle prossime settimane, magari durante le puntate di Powerrr.