Morti sul lavoro: non sono numeri ma persone. Le storie (Di domenica 30 gennaio 2022) Si susseguono le storie di uomini e donne che trovano la morte sul posto di lavoro. L'appello di un operaio: «Non sono numeri, ma sono persone. Non dimentichiamolo mai» Leggi su vanityfair (Di domenica 30 gennaio 2022) Si susseguono ledi uomini e donne che trovano la morte sul posto di. L'appello di un operaio: «Non, ma. Non dimentichiamolo mai»

Advertising

fattoquotidiano : Altri due morti sul lavoro: in una stamperia di Torino un operaio cade in un macchinario. A Pomezia manutentore pre… - vladiluxuria : La giornata è cominciata bene: mentre facevo colazione in hotel a #Torino il direttore ha visto degli operai infred… - valigiablu : Il bla bla bla delle morti sul lavoro | @alprunetti - ale_battini : RT @LucioMalan: Secondo i dati ufficiali ISS sul Covid non vaccinati sono il 65,9% dei ricoverati in terapia intensiva, ma solo il 48,7% de… - DiegoNatoli2 : RT @martafana: Qui fuori rimangono migliaia di lavoratori senza futuro per assenza politica industriale degna del nome,1/3 lavoratori in po… -